«شكلي يوحي بالإغراء».. تصريحات قادت فريدة سيف النصر لتصدر التريند

تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر محركات البحث على جوجل، بعد الإعلان عن غضبها من عدد كبير من الجمهور بسبب هجومهم على الفنانين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معها عدد كبير من الجمهور الذين يتابعونها عن كثب باعتبارها شخصية عامة ومشهورة، وترصد "الدستور" أبرز التصريحات التي قالتها فريدة سيف النصر خلال الفترة الماضية.

"شكلي يوحي بالإغراء"

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال لقاء تليفزيوني، إنها ليست ممثلة إغراء ولم تقدم مشاهد بها قبلات أو غيرها، وأنها لم تخضع لأي عمليات تجميل، وأن شكلها وهيئتها توحي للإغراء، ولكنها لم تقدم مشاهد بها أي إغراء خلال مشوارها الفني.

"المشاهد الجريئة تمثيل"

قالت فريدة سيف النصر إنها غاضبة من قول البعض إن ابنها متبرئ منها، وأكدت قائلة: "الكلام دا صعب ومش حقيقة أنا ابنى شايلني فوق رأسه، وبالنسبة للمشاهد الجريئة فى أفلامى عارف إنها تمثيل".

"زواجي من رجل متزوج سبب مشاكل"

قالت فريدة سيف النصر إنها مرت بالعديد من الأزمات فى مشوارها الفني بسبب زواجها من رجل متزوج، لذلك نصحت السيدات بعدم الزواج من رجل متزوج، وذلك خلال فقرة إيحابي ولا سلبي.

"فريدة تُعرّف نفسها"

نشرت من قبل على صفحتها الشخصية قائلة: "أنا اسمي فريدة جلال سيف النصر علي اسم جدتي، أنا اتولدت في مستشفى العجوزة، أنا مدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة الزمالك، كان سابقني كل من حسين الإمام معالي زايد صلاح عناني وكتير أنا دخلت إعدادي وهما آخر سنة".

"ليه بننحر في بعض"

كتبت فريدة سيف النصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "أنا زعلانة علينا كلنا أوي، المصريين أحلى وأطيب وأجدع من كده بكتير، خفة دم وكرم وذوق، إيه اللي حصل؟ ليه بنستخبى ورا شاشات وننزل نحر رقاب بعض".

"الكلمة القاسية بتدبح"

وأضافت سيف النصر: "الكلمة القاسية بتذبح، بقينا نكديين ما نعرفش نفرق بين جد وهزار، كله عايز يتخانق مع كله، إيه ده؟ وكل يوم يعاملوك بوش أو حسب المصلحة".

"تستنكر القائلين بأنها عجزت"

وتابعت فريدة سيف النصر،: "في إيه بعض الناس ماسكين الفنانين وكأن في تار بلا أسباب، دي عجزت ودي كرمشت ودي غيرت دينها وده دمه تقيل وده كبر في السن لكن بيغني وده بيرقص كونغرو وده اتكسح ودي روحي موتي كفاية،، مالكم في إيه بجد هما الناس دي ما أسعدتكمش أعمالهم فترات من الزمن، طيب بلاش إنت مابتحبيش فلان غيرك بيحبه، في إيه يا جماعة تحسوا مخطط لهدم الفنانين، القوى الناعمة اللي فاتحين بيوت 14 مليون.. متخيلين".