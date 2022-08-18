ضبط مدير مخزن حجب 14 طن دقيق وأرز عن التداول فى الجيزة

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، لقيامه بتجميع 14 طن دقيق وأرز لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق والأرز داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 14 طن دقيق وأرز بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.