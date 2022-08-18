العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى العاصمة الألمانية

أعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، أنه تم العثور، اليوم الخميس، على قنبلة من الحرب العالمية الثانية تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال بناء.

واستمرت تدابير السلامة في حي فريدريشسهان حتى بعد ظهر اليوم ولا يزال من غير المعروف على وجه الدقة متى يمكن إبطال مفعول القنبلة.

وأضافت المتحدثة أن المنطقة التي تم إغلاقها حول موقع القنبلة، يعيش بها ما يصل إلى 12 ألف شخص، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق وقتا.

كانت القنبلة التي ترجع إلى الحرب العالمية الثانية قد تم العثور عليها قبل الظهر بقليل وذكرت الشرطة أن القنبلة بها فتيلان سيتم إزالتهما في مكان العثور على القنبلة باستخدام آلة قطع تعمل بالماء المضغوط، وبعد ذلك يمكن تفجير القنبلة.

وذكرت المتحدثة أن الشرطة توجهت على متن سيارتين مزودتين بمكبرات صوت إلى المنطقة، وقام 250 شرطيا بتطويق الطرق وتنقلوا من باب منزل إلى آخر، وطالبت الشرطة السكان بأن يغادروا المنطقة بمعرفتهم.

وأقيم نزل طوارئ في صالة مرسيدس بنز وتضمن النزل غرفة خاصة للأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

يذكر أن جزءا من نهر شبريه ومحطة قطار أوستكرويتس يقعان في الدائرة التي تم إغلاقها ويصل نصف قطرها إلى 500 متر، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف حركة قطار الضواحي إس بان وحركة الملاحة حتى إبطال مفعول القنبلة.

وفي وقت سابق، كانت ألمانيا قد قدّمت مساعدات يبلغ مجموعها 30 مليار يورو لإغاثة الأفراد، بما في ذلك خصومات في أسعار الوقود أو إصدار تذكرة 9 يورو تسمح لحاملها بالتنقّل، لمدة شهر، في وسائل النقل العام والقطارات التي تربط المناطق. غير أن العرض سينتهي في نهاية أغسطس.

وتعتزم برلين ضخ مليارات من اليورو في شركة "يونيبر" Uniper، أكبر مستورد ومخزن للغاز في ألمانيا، التي تضررت بشدة من انخفاض شحنات الغاز الروسي منذ منتصف يونيو.