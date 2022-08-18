الخميس 18 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية فى العاصمة الألمانية

قنبلة من الحرب العالمية
قنبلة من الحرب العالمية الثانية
ads

أعلنت متحدثة باسم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، أنه تم العثور، اليوم الخميس، على قنبلة من الحرب العالمية الثانية تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال بناء.

واستمرت تدابير السلامة في حي فريدريشسهان حتى بعد ظهر اليوم ولا يزال من غير المعروف على وجه الدقة متى يمكن إبطال مفعول القنبلة.

وأضافت المتحدثة أن المنطقة التي تم إغلاقها حول موقع القنبلة، يعيش بها ما يصل إلى 12 ألف شخص، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق وقتا.

كانت القنبلة التي ترجع إلى الحرب العالمية الثانية قد تم العثور عليها قبل الظهر بقليل وذكرت الشرطة أن القنبلة بها فتيلان سيتم إزالتهما في مكان العثور على القنبلة باستخدام آلة قطع تعمل بالماء المضغوط، وبعد ذلك يمكن تفجير القنبلة.
وذكرت المتحدثة أن الشرطة توجهت على متن سيارتين مزودتين بمكبرات صوت إلى المنطقة، وقام 250 شرطيا بتطويق الطرق وتنقلوا من باب منزل إلى آخر، وطالبت الشرطة السكان بأن يغادروا المنطقة بمعرفتهم.
وأقيم نزل طوارئ في صالة مرسيدس بنز وتضمن النزل غرفة خاصة للأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.
يذكر أن جزءا من نهر شبريه ومحطة قطار أوستكرويتس يقعان في الدائرة التي تم إغلاقها ويصل نصف قطرها إلى 500 متر، الأمر الذي سيؤدي إلى وقف حركة قطار الضواحي إس بان وحركة الملاحة حتى إبطال مفعول القنبلة.

وفي وقت سابق، كانت ألمانيا قد قدّمت مساعدات يبلغ مجموعها 30 مليار يورو لإغاثة الأفراد، بما في ذلك خصومات في أسعار الوقود أو إصدار تذكرة 9 يورو تسمح لحاملها بالتنقّل، لمدة شهر، في وسائل النقل العام والقطارات التي تربط المناطق. غير أن العرض سينتهي في نهاية  أغسطس.

وتعتزم برلين ضخ مليارات من اليورو في شركة "يونيبر" Uniper، أكبر مستورد ومخزن للغاز في ألمانيا، التي تضررت بشدة من انخفاض شحنات الغاز الروسي منذ منتصف يونيو.

العاصمة الألمانية برلين برلين الحرب العالمية الثانية حي فريدريشسهان موقع القنبلة الحرب العالمية الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

خالد محيى الدين.. المتجرد

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

مفتوح الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

أميرة ملش

قداس الأحد الحزين.. الصلاة أم النجاة أيهما أقرب للرب؟

ماجد حبته

إصلاح التعليم الفنى

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

صور

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا