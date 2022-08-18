المؤبد لأب بتهمة التعدى على طفلته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بالسجن المؤبد لأب بتهمة التعدي على ابنته أكثر من مرة.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية "ع.ع.ف" مقيم مدينة العاشر إلى محاكمة الجنايات، لقيامه بالتعدي على ابنته الطفلة التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها أكثر من مرة.

بالفحص تبين صحة الاتهامات وتم التحفظ على المتهم وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا على ذمة القضية رقم 6923 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والتي أصدرت حكمها المتقدم.