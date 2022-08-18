الخميس 18 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المؤبد لأب بتهمة التعدى على طفلته بالشرقية

محكمة
محكمة
ads

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى حكمها بالسجن المؤبد لأب بتهمة التعدي على ابنته أكثر من مرة.

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية "ع.ع.ف" مقيم مدينة العاشر إلى محاكمة الجنايات، لقيامه بالتعدي على ابنته الطفلة التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها أكثر من مرة.

بالفحص تبين صحة الاتهامات وتم التحفظ على المتهم وبالعرض على النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا على ذمة القضية رقم 6923 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المؤبد التعدى على ابنته نيابة جنوب الزقازيق الكلية مدينة العاشر محاكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

الأكثر قراءة

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

تجار يكشفون أسباب ارتفاع الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

فين نسختى؟

أحمد الصغير

أساطير الخلافة وأوهام عودتها!

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «1»                                                        

ماجد حبته

كارتر لص.. ما الجديد؟!

عبد الرحيم طايع

الفن والواسطة من جديد

مدحت بشاى

البابا شنودة ودراما تاريخ كنيسة ووطن

صور

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا