الخميس 18 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تأييد حبسهم 15 يومًا

رفض استئناف 4 طلاب على قرار حبسهم بقضية معركة «باتمان»

جريدة الدستور
ads

قرر قاضي المعارضات، رفض الاستئناف المقدم من 4 متهمين على قرار حبسهم 15 يومًا، على ذمة القضية الشهيرة إعلاميًا باسم معركة باتمان، وأيدت المحكمة قرار حبسهم على ذمة القضية.

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت حبس الشباب الأربعة لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية التي حملت الرقم 440 لسنة 2022.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الأربعة في 4 يوليو 2022، على خلفية مشاركتهم في دعوة ساخرة حصلت على رواج كبير حملت اسم معركة باتمان حلوان.

وتضمنت الدعوة ارتداء زي باتمان والتجمع أمام محطة مترو حلوان، وذلك في 13 أغسطس 2022؛ لتحديد الفائز بلقب باتمان الحقيقي، بعد أن يتصارعوا سويًا، ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان باتمان حلوان، يتضمن الدعوة؛ لارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس المقبل، أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان؛ بغرض التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية معركة باتمان حلوان الحقيقي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص من القائمين على إطلاق تلك الدعوة، وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة، وتدشينهم مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه، ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها في تحقيق مكاسب مادية، من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022 - 2023

مصروفات وتنسيق الجامعات الأهلية 2022 وأماكن وجودها

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

قبل ساعات من اجتماع «المركزى».. أسعار الفائدة بين خيارى الرفع أو التثبيت

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق

الإعدام لقاتل الطفلة رضوى فى دمنهور.. قتلها ثم هتك عرضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما زالت أوروبا والولايات المتحدة، كالإعلام الصهيونى.. أبواق ضد الحقيقة

محمد العسيري

يحيا محمد يحيى

خالد عكاشة

التهديد العالمى للإخوان المسلمين «1»                                                        

ماجد حبته

كارتر لص.. ما الجديد؟!

عبد الرحيم طايع

الفن والواسطة من جديد

مدحت بشاى

البابا شنودة ودراما تاريخ كنيسة ووطن

د هند جاد

ضفدع يحلم.. وإنسان يفكر

أحمد البنا

الأستاذ هيكل والعم حامد

صور

مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

«القفة اللى ليها ودنين يشيلوها اتنين»

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار نتنياهو فى كتاب جديد عن قصة حياته: خيبات أمل وفرح ودروس تعلمها

كواليس تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل: مواقف منضبطة وتحرك بطىء

إسرائيل وتركيا تعلنان تطبيع العلاقات وتبادل السفراء.. رسميًا