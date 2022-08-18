رفض استئناف 4 طلاب على قرار حبسهم بقضية معركة «باتمان»

تأييد حبسهم 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، رفض الاستئناف المقدم من 4 متهمين على قرار حبسهم 15 يومًا، على ذمة القضية الشهيرة إعلاميًا باسم معركة باتمان، وأيدت المحكمة قرار حبسهم على ذمة القضية.

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت حبس الشباب الأربعة لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية التي حملت الرقم 440 لسنة 2022.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الأربعة في 4 يوليو 2022، على خلفية مشاركتهم في دعوة ساخرة حصلت على رواج كبير حملت اسم معركة باتمان حلوان.

وتضمنت الدعوة ارتداء زي باتمان والتجمع أمام محطة مترو حلوان، وذلك في 13 أغسطس 2022؛ لتحديد الفائز بلقب باتمان الحقيقي، بعد أن يتصارعوا سويًا، ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان باتمان حلوان، يتضمن الدعوة؛ لارتداء زي تنكري والتجمع بتاريخ 13 أغسطس المقبل، أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان؛ بغرض التشاجر للتنافس بينهم، وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية معركة باتمان حلوان الحقيقي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص من القائمين على إطلاق تلك الدعوة، وإنشاء الصفحات التي تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين قيامهم باستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة، وتدشينهم مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه، ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم في استغلالها في تحقيق مكاسب مادية، من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.