الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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موعد التقديم فى الجامعات الخاصة والأهلية 2022

جامعة أهلية
جامعة أهلية
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 للعام الثاني على التوالي تحظى الجامعات الأهلية fاهتمام بالغ من قبل طلاب الثانوية العامة ويكثر البحث عن موعد التقدم لها ومؤشرات التنسيق  الخاصة بها وقد تحدد موعد التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية 2022 2023 رسميا عقب الإعلان عن تنسيق والحد الأدنى للكليات.

موعد التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 لجميع الكليات.

وجاء الإعلان عقب اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد عاشور، مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وذلك لتحديد الحدود الدنيا لقبول الطلاب.

وأعلن الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية موعد التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية 2022.

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وأكد خلال مكالمة هاتفية لبرنامج مصر الجديدة عبر قناة ETC المذيعة انجي أنور، أنه من حق الطالب اختيار الكلية التى يرغب الالتحاق بها.

وأضاف الدكتور مح حلمي أن الجامعات الخاصة ستقوم باستيعاب الطلاب على قدر المستطاع، إضافة إلى إمكانية الطالب للتقديم في الجامعات الحكومية والخاصة واختيار الأنسب له.

موعد التقدم في الجامعات الأهلية 2022 

وفي ذات السياق أوضحت وزارة التعليم العالي أن  موعد التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية 2022 سيكون بداية من يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس 2022.

وينقسم تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية إلى 4 مجموعات، ولكل مجموعة حد أدنى من القبول بالجامعة بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 الكليات المتاحة في الجامعات الأهلية 2022

وتضم الجامعات الخاصة والأهلية عدة تخصصات وكليات هي:

هندسة، طب، فم وأسنان، طب بيطري، صيدلة، علاج طبيعي، حاسبات ومعلومات، كليات العلوم الصحية والتطبيقية والتمريض والتكنولوجيا الحيوية والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون التطبيقية والآداب والتربية والإعلام والسياحة والقانون واللغات والترجمة والزراعات الصحراوية والعلوم السياسية والآثار.

موعد التقديم في الجامعات الخاصة 2022

وفي وقت سابق وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على بدء تقديم طلاب الثانوية العامة ( دفعتي 2020/2021 و 2021/2022)  للجامعات الخاصة عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية على أن يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر.

وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بعد نتيجة الثانوية العامة بنحو 72 ساعة، والتي من المقرر إعلانها نهاية الأسبوع الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام.

وحدد المجلس موعد إعلان الحدود الدنيا للكليات المختلفة بالجامعات الخاصة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادل

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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