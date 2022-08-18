الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنوك المصرية 18-8-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، وسط حالة من التفاؤل التي تسيطر على المصرفيين عقب قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتقديم استقالته مما أدى إلى ارتفاع كافة مؤشرات البورصة المصرية وتحقيقها مكاسب جيدة خلال تعاملات الأربعاء، مما يشير الى احتمالية تأثر أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة وتراجعها أمام الجنيه المصري.

ويستعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية 18-8-2022

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

  • وصل سعر يورو​ إلى 19.3963جنيه للشراء-  19.4833 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر جنيه إسترلينى إلى  23.0368 جنيه للشراء- 23.1387  جنيه للبيع.
  • أسعار العملات الأجنبية .. سجل سعر فرنك سويسرى​ إلى  20.0465 جنيه للشراء- 20.1368 جنيه للبيع.
  • وصل سعر 100 ين يابانى​ إلى14.1243 جنيه للشراء- 14.1831 جنيه للبيع.
  • أسعار العملات الأجنبية .. وصل سعر  اليوان الصينى​ إلى 2.8166جنيه للشراء- 2.8286 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار الكندي الآن: سعر الشراء 14.8269 جنيه- سعر البيع 14.9361جنيه
  • أسعار العملات الأجنبية.. سعر الكرون الدانماركي اليوم في البنك الأهلي: سعر الشراء 2.6067 جنيه- سعر البيع 2.6239جنيه .
  • سعر الكورن النرويجي سعر الشراء 1.9651 جنيه- سعر البيع 1.9865جنيه
  • سعر الكرونا السويدي اليوم في البنك الأهلي: سعر الشراء 1.8382- سعر البيع 1.8574 جنيه.
  • سعر الفرنك السويسري سعرالشراء 20.0588  جنيه- سعر البيع 20.2024 جنيه.
  • سعر الين الياباني في البنك الأهلي سعر الشراء 14.1586 جنيه- سعر البيع  14.307جنيه .
  • سعر الدولار الأسترالي للشراء 13.3051 جنيه، سعر البيع 13.4618جنيه.

 

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10 جنيهات ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم

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استقرار سعر القمح الروسى بروتين 12.5% ليسجل 8100 جنيه للطن

أسعار العملات العربية 

  • وصل سعر ريال سعودى​ إلى 5.0870 جنيه للشراء- 5.1086 جنيه للبيع .
  • وصل سعر دينار كويتى إلى 62.2037 جنيه للشراء- 62.4783 جنيه للبيع.
  • سجل سعر درهم اماراتى​ إلى 5.1995 جنيه للشراء- 5.2219 جنيه للبيع .
  • سعر الدينار البحرينى في البنك الأهلي سعر الشراء 49.354 جنيه- سعر البيع 50.8223 جنيه.
  • سعر الريال العماني الآن سعر الشراء 48.4772 جنيه- سعر البيع 49.7675 جنيه .
  • سعر الريال القطري اليوم: سعر الشراء 4.8974 جنيه- سعر البيع 5.2236 جنيه .
  • سعر الدينار الأردنى اليوم: سعر الشراء 26.5647 جنيه- سعر البيع 27.0087 جنيه.

المنوفى: انخفاض 2000 جنيه فى سعر طن الأرز وتوقعات بمواصلة الهبوط خلال أيام

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رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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