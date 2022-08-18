أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنوك المصرية 18-8-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، وسط حالة من التفاؤل التي تسيطر على المصرفيين عقب قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتقديم استقالته مما أدى إلى ارتفاع كافة مؤشرات البورصة المصرية وتحقيقها مكاسب جيدة خلال تعاملات الأربعاء، مما يشير الى احتمالية تأثر أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام القادمة وتراجعها أمام الجنيه المصري.

ويستعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية 18-8-2022

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وصل سعر يورو​ إلى 19.3963جنيه للشراء- 19.4833 جنيه للبيع.

بلغ سعر جنيه إسترلينى إلى 23.0368 جنيه للشراء- 23.1387 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية .. سجل سعر فرنك سويسرى​ إلى 20.0465 جنيه للشراء- 20.1368 جنيه للبيع.

وصل سعر 100 ين يابانى​ إلى14.1243 جنيه للشراء- 14.1831 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية .. وصل سعر اليوان الصينى​ إلى 2.8166جنيه للشراء- 2.8286 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي الآن: سعر الشراء 14.8269 جنيه- سعر البيع 14.9361جنيه

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الكرون الدانماركي اليوم في البنك الأهلي: سعر الشراء 2.6067 جنيه- سعر البيع 2.6239جنيه .

سعر الكورن النرويجي سعر الشراء 1.9651 جنيه- سعر البيع 1.9865جنيه

سعر الكرونا السويدي اليوم في البنك الأهلي: سعر الشراء 1.8382- سعر البيع 1.8574 جنيه.

سعر الفرنك السويسري سعرالشراء 20.0588 جنيه- سعر البيع 20.2024 جنيه.

سعر الين الياباني في البنك الأهلي سعر الشراء 14.1586 جنيه- سعر البيع 14.307جنيه .

سعر الدولار الأسترالي للشراء 13.3051 جنيه، سعر البيع 13.4618جنيه.

أسعار العملات العربية