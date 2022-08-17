الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الإعدام للمتهم بقتل لواء بالمعاش وزوجته فى مطروح

إعدام
إعدام
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قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى، اليوم الأحد، بالإعدام للمتهم بقتل لواء بالمعاش وزوجته لسرقتهما.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا يفيد بالعثور على جثتي المجني عليه وزوجته داخل الفيلا محل سكنهما بمحافظة مطروح.

كشفت التحقيقات بلاغا من حارس الفيلا الكائنة بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، بأن باب الفيلا كان مفتوحا فدخل مسرعا ليجد المسن في العقد الثامن من عمره يدعى "ف .م .ج" لواء بالمعاش وزوجته جثتين هامدتين، وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن مطروح، لكشف ملابسات الحادث، وتبين من مراجعة الكاميرات، التي أظهرت دخول المتهم "ا.م.س" إلى الفيلا بغرض السرقة، فتم إلقاء القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات مطروح، التي أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد أخذ الآراء، أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالإعدام.

محكمه جنايات مطروح لواء بالمعاش الإعدام قتل

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