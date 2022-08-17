الأربعاء 17 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع عامل صدمه قطار فى الشرقية

جريدة الدستور
ads

لقي عامل صدمه قطار مصرعه، الأربعاء، بالقرب من مزلقان قرية رزنة بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بشخص ومصرعه بالقرب من مزلقان قرية هرية رزنة بدائرة مركز الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم القطار القادم من المنصورة- للقاهرة بالمدعو "أحمد ج أ" 37 عاما عامل مقيم بقرية في دائرة مركز شرطة الزقازيق، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث.

عامل القطار حادث تصادم مزلقان محافظة الشرقية مدير أمن الشرقية مستشفي الأحرار التعليمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مطلوب استراتيجية ثقافية جديدة

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بداية من العام الدراسى الجديد 2022 - 2023

قرار جمهوري بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

الرئيس السيسي يقبل اعتذار طارق عامر عن الأستمرار فى منصبه ويوجه له الشكر على جهوده

رابط شغال.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم فقط الدور الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ضفدع يحلم.. وإنسان يفكر

أحمد البنا

الأستاذ هيكل والعم حامد

إبراهيم داود

عن الحجاوى وحاجتنا إليه

ماجد حبته

وزير التنمية المحلية

مؤمن المحمدي

حدوتة لـ«الأسف» مصرية

جلال حمام

سيناريوهات حرب الصين فى تايوان

د. القس صفوت البياضى

لا أجيد رد الكلمة الجارحة بمثلها

عبدالحفيظ طايل

خطاب مفتوح إلى وزير التعليم الجديد

صور

الزمالك يهز شباك الدراويش بهدف نظيف فى الكأس

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

غضب فى إسرائيل وألمانيا بسبب تصريحات الرئيس الفلسطينى حول الهولوكوست

ماذا فعل التضخم بـ«إسرائيل»؟.. معدلات قياسية ومخاوف من استمراره

الخارجية الفلسطينية: مقتل جندي إسرائيلي بـ«نيران صديقة» يكشف عنصرية الاحتلال