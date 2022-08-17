مصرع عامل صدمه قطار فى الشرقية

لقي عامل صدمه قطار مصرعه، الأربعاء، بالقرب من مزلقان قرية رزنة بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بشخص ومصرعه بالقرب من مزلقان قرية هرية رزنة بدائرة مركز الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم القطار القادم من المنصورة- للقاهرة بالمدعو "أحمد ج أ" 37 عاما عامل مقيم بقرية في دائرة مركز شرطة الزقازيق، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث.