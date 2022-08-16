رئيس جامعة دمياط يكرم الطلبة الفائزين بالأنشطة الصيفية

التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، طلاب وطالبات الجامعة الذين شاركوا في الأنشطة الصيفية القمية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في حضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رحب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات، مثمنًا حرصهم على تمثيل الجامعة في تلك الفعاليات بل وبتحقيقهم مراكز متقدمة في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور وائل الطيباني لدعم الطلاب والطالبات وحرصه على مشاركتهم بمختلف الأنشطة الرياضية من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب وأعضاء الإدارة، معلنا عن مركز رعاية ودعم الموهوبين لاكتشاف المواهب والعمل على تنميتها ورعايتها بما يعمل على رفع المستوى المهاري في مختلف الأنشطة.

كما أكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستعمل على تكريم كل من سيحصل على مراكز أولى بمختلف الألعاب الرياضية على أعلى مستوى مثل ما تم تنفيذه مع الطالبة يمنى عياد بطلة الملاكمة، والتي تم تسمية حلبة الملاكمة بالقرية الأوليمبية باسمها "حلبة يمنى".

وتضمنت الأنشطة التي شارك فيها طلاب وطالبات الجامعة مشاركه وفد جامعة دمياط مقسمين إلى ٤ أفواج حتى تاريخه في فعاليات الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.

وتهدف تلك الفعاليات إلى رفع المستوى الثقيفي لطلاب وطالبات الجامعات وتعريفهم بجهود الدولة المصرية لمجابهة الفساد وما وصلت إليه من نتائج في هذا الشأن، وكذلك لتعريف الطلاب على المخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الشباب في مواجهة تلك المخاطر.

وقد تضمنت فعاليات الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بعض الأنشطة الرياضية الترويحية: وحققت بعض أفواج الجامعة مراكز متقدمة مثل الطالب نصر إبراهيم محمد إبراهيم - كلية الزراعة: المركز الثاني شطرنج،و فريق الجامعة المركز الثالث مسابقة ضربات ترجيح كرة القدم.