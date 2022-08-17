زيادة قرشين.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 فى البنوك

يهتم المصريون بتحديث سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري كل يوم، لتأثير ذلك على أسعار السلع محليًا سواء كانت المصنعة في مصر أو المستوردة، لذلك يتصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 في البنوك

وفي هذا السياق وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-8-2022، في بداية التعاملات بالبنوك داخل مصر، إلى 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية وهو ذات السعر الذي ختم به الدولار تعاملاته مساء الثلاثاء 16 أغسطس، ويقدَم موقع «الدستور» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول بفروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم بالبنك العربي الإفريقي الدولي الأربعاء 17 أغسطس 2022

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي، بحسب شاشات التداول، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الأربعاء 17 أغسطس 2022

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر الأربعاء 17 أغسطس 2022

وبلغ سعر الدولار ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.16 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري الأربعاء 17 أغسطس 2022

وفي البنك الأهلي القطري سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بحسب شاشات التداول، 19.11 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي الأربعاء 17 أغسطس 2022

وحقق سعر الدولار يمصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الأربعاء 17 أغسطس 2022

أظهرت شاشات التداول وصول سعر الدولار في فروع البنك التجاري الدولي وفقًا لشاشات التداول اللحظية، إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني الأربعاء 17 أغسطس 2022

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي الأربعاء 17 أغسطس 2022

أما في البنك المصري الخليجي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول، 19.15 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر العملة الخضراء في المصرف المتحد الأربعاء 17 أغسطس 2022

وصل سعر الدولار في فروع المصرف المتحد وفقًا لشاشات التداول مقابل الجنيه المصري، إلى 19.10 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر الأربعاء 17 أغسطس 2022

أما في بنك بلوم مصر سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس الأربعاء 17 أغسطس 2022

أظهرت شاشات التداول في بنك قناة السويس، وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.08 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.