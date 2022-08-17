الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

الطقس الحار
الطقس الحار
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شعر المصريون خلال الأيام الثلاث الماضية باعتدال نسبي في حالة الطقس واستقرار في درجة الحرارة، مما جعل السؤال عن حالة الطقس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لرغبتهم في معرفة حالة الطقس المتوقعة.

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022، متوقعة استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء ليزداد الإحساس بدرجات الحرارة المحسوسة عن المعلنة.

حالة الطقس الأربعاء 17 أغسطس 2022

وكشفت الأرصاد الجوية، أنه اليوم يسود طقس شديد الحرارة حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وحذر خبراء الأرصاد من تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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الظواهر الجوية اليوم الأربعاء 17 أغسطس

في سياق متصل، فإنه من  المتوقع نشاط الرياح على كافة الأنحاء لتكسر من حرارة الطقس خلال ساعات الليل المتأخرة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة خلال شهر أغسطس لم تتعد معدلاتها الطبيعية حتى الآن، وأرجعت سبب الإحساس بدرجات الحرارة أكبر من المعلنة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تجاوز 90% على مدن السواحل الشمالية، و85% على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الغلاف الجوي وهي من الغازات الحبيسة، حيث أنها لا تمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار، بل تمتص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها بمعنى أنها تمنعها من التسرب إلى الفضاء الخارجي.

كتل شمالية قادمة من البحر المتوسط

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أغلب الكتل التي نتأثر بها هي كتل شمالية قادمة من البحر المتوسط تؤدي إلى رفع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يعطى إحساس بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وهو ما يفسر التقلب في درجة الحرارة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة منعًا من الإصابة بحالة من الإعياء والخمول، وتناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية.

وحذر خبراء الأرصاد من رش المياه على الأرض وهى ساخنة تتبخر المياه وتظل الرطوبة قريبة من سطح الأرض، وتحتفظ بحرارة الجو وتعمل على خلق جو حار وخانق وليس باردًا كما يظن البعض.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 في القاهرة وبعض المحافظات:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 -المحسوسة 37

الوجه البحرى العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 43

الطقس درجة الحرارة الأربعاء 17 أغسطس حالة الطقس الأربعاء 17 أغسطس 2022 القاهرة هيئة الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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