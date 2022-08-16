الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

متوفية منذ 3 أيام.. فريق بحث لكشف لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى بورسعيد

جثة
جثة
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يكثف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة سيدة عثر عليها داخل منزلها منذ 3 أيام بمنطقة حي العرب.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بعثور الأهالي على جثة سيدة أربعينية، مساء اليوم الثلاثاء، داخل منزل بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، حيث استقبل مستشفى النصر، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، رشا حسن محمد محمد بيومي - 41 سنة، جثة هامدة. 

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغًا من أهالي منطقة الكويت بحي العرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة ومعاينة الجثة. 

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة.

البحث الجنائي التأمين الصحي الشامل الصحي الشامل الرعاية الصحية العثور علي جثة سيدة النيابة العامة العثور على جثة

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