حبس متهم بترويج مخدر الحشيش فى القطامية

أمرت نياية القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم شرطة القطامية، تلقى معلومات مُفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم.

بتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.