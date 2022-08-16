بوابة الحكومة المصرية.. تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022
بعد انتهاء طلاب الدبلومات الفنية 2022 من امتحانات الثانوية الفنية الدور الثاني 2022 يبحث طلبة الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعي عن رابط بوابة الحكومة المصرية وموعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022.
وبخصوص إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني سيتم تفعيل رابط بوابة التعليم الفنى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فور ظهور النتيجة رسميا من هنـــــــــــــا.
تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية
ويستعد موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية لبدء تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022 عقب إعلان رسمي من وزارة التعليم العالي عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صناعي – زراعي – تجاري وسياحة وفنادق.
تنسيق الدبلومات الفنية 2019
تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 5 سنوات صناعى
هندسة بترول وتعدين السويس 98.06
هندسة جنوب الوادى 97.00
هندسة السويس 96.80
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 96.50
هندسة أسوان 96.17
هندسة سوهاج 96.06
هندسة الفيوم 96.00
هندسة كفر الشيخ 95.39
هندسة بني سويف 95.10
هندسة طنطا 95.06
هندسة بور سعيد 94.85
هندسة بنها بشبرا 94.50
هندسة الإسكندرية 94.33
هندسة بنها 94.11
هندسة الزقازيق 94.11
هندسة دمياط 93.89
هندسة القاهرة 93.83
هندسة المنيا 93.72
هندسة المنصورة 93.70
هندسة المنوفية بشبين الكوم 93.67
هندسة عين شمس 93.60
هندسة حلوان 93.55
هندسة حلوان بالمطرية 93.50
هندسة الطاقة أسوان 93.45
هندسة أسيوط 93.44
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 93.39
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 93.00
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.55
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 92.55
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 92.50
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.45
تربية نوعية طنطا 92.44
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 92.41
تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 5 سنوات صناعى
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 97.89
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 97.14
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.67
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.43
معهد فني صحى طنطا 96.43
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.14
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.00
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 95.96
معهد فني صحى المنصورة 95.71
معهد فني صحى الإسكندرية 95.71
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.57
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 95.29
معهد فني صحى إمبابة 95.14
معهد فني صحى الزقازيق 95.00
معهد فني صحى بور سعيد 94.71
معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات 94.57
معهد فني صحى أسيوط 94.43
فنى صحي جنوب الوادي 94.29
الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 94.29
تربية حلوان 94.21