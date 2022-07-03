الأحد 03 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية
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وسط قلق وترقب ينتظر طلاب التعليم الفني ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 fany emis عبر بوابة التعليم الفني عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزير اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية  2022 fany emis.

ولفت "مجاهد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه جارٍ رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 fany emis على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة التعليم الفني  وستكون متاحة للطلاب بعد قليل، لافتًا إلى أن سيصدر بيانًا تفصيليا بنسب النجاح، ومقارنتها بنسبة نجاح العام الماضي.

 

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022.. صناعي، زراعي، تجاري، فندقي

 

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 fany emis بفروعها الاربعة من خلال بوابة التعليم الفني موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

 

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 68.36%

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ظهور نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمى لوزارة التعليم

اوائل شهادة الدبلومات الفنية 2022 fany emis

وأعلنت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اسماء اوائل الدبلومات الفنية 2022 وجاءت كالتالي

أولا: اوائل شهادة دبلوم الصناعي 

حصد المركز الأول الطالب عبد الرحمن حسيني عبد الله خليل بنسبة نجاح  ٩٨.٦٥% .

وحصد المركز الأول في نظام السنوات الثلاث نوعي، الطالب إسلام عماد فتحى مشحوت صقر بنسبة نجاح ٩٩.٧٩% .

وحصدت  بنظام الثلاث سنوات صناعي، الطالبة إسراء رضا عبد الحميد رزق السيد العبد، المركز الأول أيضا بنسبة نجاح ٩٩.٢٩%.

وحصل على المركز الثاني في نظام الثلاث سنوات،  الطالب محمد نجاح عبدالله محمد بنسبة نجاح ٩٩% .

 

ثانيا: شهادة دبلوم زراعة 2022 : 

وفي دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام الـ٥ سنوات، حصدت المركز الأول الطالبة شروق علي احمد رشدي ، بنسبة نجاح ٨٤.٦٣%.

وفي دبلوم المدارس الفنية الزراعية  نظام الـ٣ سنوات، حصد المركز الأول الطالب محمود محمد محمد النشرتي، بنسبة نجاح ٩٦.٥٥% .

وفي دبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الـ٣ سنوات، حصدت المركز الثاني الطالبة حبيبة صبحي أحمد محمد ، بنسبة ٩٤.٧٣%.

 

ثالثا: اوائل شهادة دبلوم تجارة 2022

في دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الـ٥ سنوات، حصلت على المركز الأول الطالبة اسراء عصام رجب عيد بنسبة نجاح ٩٨.٤٠%  .

وفي دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الـ٣ سنوات، حصلت على المركز الأول الطالبة إسراء ايمن ابراهيم الدالي بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

وفي دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الـ٣ سنوات، حصلت على المركز الأول مكرر الطالبة أسماء رمضان عباس بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

 

رابعا: اوائل شهادة دبلوم التعليم الفني الفندقي

حصلت على المركز الأول الطالبة أمينة محمود السيد محمد بنسبة نجاح ٩٥.٣٥%  بمدرسة طنطا .

في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الـ٣ سنوات ،  حصلت على المركز الأول الطالبة روان السيد محمد حسنين، بنسبة نجاح ٩٥.٥٣%.

في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشؤون الفندقية والخدمات السياحية، نظام ال٣ سنوات ، حصلت علي المركز الثاني الطالبة بسملة اشرف حسن مهدي بنسبة نجاح بمدرسة ٩٤.٩١%.

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وائل لطفي

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