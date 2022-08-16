الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

طلق نارى ينهى حياة عامل فى مشاجرة عائلية بقنا

طلق
طلق
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أُصيب شخص بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شخص بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة عائلية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيَّن إصابة محمد عبدالفتاح خليل، 55 عامًا، عامل، بطلق ناري بالصدر والبطن، إثر نشوب مشاجرة عائلية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

طلق ناري قنا خلافات عائلية قرية السمطا مدير أمن قنا

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وائل لطفي

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