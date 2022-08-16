ضبط عامل بتهمة التنقيب عن الآثار فى منزله بسوهاج

تمكن ضباط شرطة السياحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل ينقب عن الآثار في مركز المنشأة بسوهاج.

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ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن ورود معلومات لضباط القسم تفيد قيام «حسان. ر»، 56 سنة، عامل، ويقيم شارع بندر المنشأة بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك، وضباط إدارة البحث الجنائي استهدفت منزل المذكور، تم ضبطه، وتبين وجود حفرة مستطيلة بأبعاد 1 متر × 1.5 متر وعمق 2 متر لها ممر يتجه للناحية الغربية بأبعاد 1 متر × 80 سم، وبطول 2 متر بنهايته كتلة من الحجر الجيري ليست بها نقوش أو كتابات، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، وبمعاينة مكان الحفر بمعرفة لجنة مفتشي آثار المنشاة أكدوا أن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.