الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إخماد حريق شب فى شقة سكنية بساقية مكى

حريق شب في شقة سكنية
حريق شب في شقة سكنية
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نجحت قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبينت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية حريق شقة ساقية مكي الجيزة النجدة

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وائل لطفي

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