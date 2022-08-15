الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

ارتفاع عدد قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية فى أرمينيا إلى 7

انفجار مخزن ألعاب
انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
ads

ذكرت وزارة الطوارئ الأرمينية اليوم، أن رجال الإنقاذ انتشلوا 7 جثث من موقع انفجار مخزن للألعاب النارية في العاصمة يريفان، بينما لا يزال 22 في عداد المفقودين.

ودمرت انفجارات المخزن الواقع بأحد المراكز التجارية في يريفان، أمس الأحد، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى وإصابة العشرات.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وزارة الطوارئ دخانا يتصاعد من كومة أنقاض وقطعا معدنية ملتوية.

ولم يتضح بعد سبب انفجار الألعاب النارية، غير أن السلطات استبعدت دافع الإرهاب.

ونقلت وكالة «أرمنبرس» عن وزير الطوارئ أرمين بامبوخشيان قوله: «بالنظر إلى صور الانفجار لحظة وقوعه، يتضح أنه لا يمكن أن يكون هناك حديث عن عمل إرهابي، لأنه كان هناك في بادئ الأمر حريق ودخان يتصاعد ثم انفجار».

وفي وقت سابق، حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة قادة أرمينيا وأذربيجان على الحوار لحل النزاع الدائر حول إقليم ناغورني قره باغ.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أن بلينكن الذي يجري جولة آسيوية، تحادث هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف.

وقال برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي، "أكد لرئيس الوزراء باشينيان أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأوضاع في إقليم ناغورني قره باغ وحوله".

وأشار برايس إلى أن بلينكن حضّ خلال محادثاته مع الزعيمين، "على إقامة حوار مباشر بين أرمينيا وأذربيجان لحل المسائل المتّصلة بنزاع ناغورني قره باغ أو الناجمة عنه".

وبعد حرب أولى أسفرت عن 30 ألف قتيل مطلع التسعينات، خاضت أرمينيا وأذربيجان في خريف العام 2020 حربا خاطفة؛ للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الجبلية التي انشقت عن أذربيجان بدعم من يريفان.

وأسفرت الحرب الأخيرة في 2020 عن مقتل نحو 6500 شخص، وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية.

وفي إطار اتفاق الهدنة، تخلّت أرمينيا عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، ونشرت روسيا قوة لحفظ السلام قوامها حوالى ألفي عسكري مكلفين مراقبة التقيّد بالهدنة الهشة.

واعتبرت أحزاب أرمينية معارضة بنود اتفاق وقف إطلاق النار مهينة للبلاد، وطالبت باستقالة باشينيان الذي تتّهمه بأنه لا يمانع من تقديم مزيد من التنازلات لباكو.

ورغم الهدنة الدبلوماسية الهشة بين أرمينيا وأذربيجان، لا يزال التوتر على أشده بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين. ويبلّغ كلا البلدين بانتظام عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجنود.

وزارة الطوارئ الأرمينية يريفان العاصمة يريفان عمل إرهابى حريق ودخان

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اكتشاف الذات المصرية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حق مريم الذى عاد

ماجد حبته

الوزراء الجدد.. والسابقون

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس