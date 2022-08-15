الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المؤبد لجزار يتاجر فى المواد المخدرة بالقليوبية

المؤبد لجزار
المؤبد لجزار
ads

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، جزارا بالسجن المؤبد في اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م م"، جزار، 48 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز بقصد الاتجار مائتين وواحدا وثلاثين لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وسلاحا ناريا "طبنجة ماركة حلوان"، وعدد أربع طلقات من ذات العيار، ومبلغا ماليا قدره ألف ومائة وخمسون جنيها وهاتفا محمولا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط جزار مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين" وسلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والميزان الحساس لمساعدته في بيع التجزئة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات جزار السجن المؤبد المواد المخدرة أسلحة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

نتيجة تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي 2023

خاص| وزير التموين يُصدر حزمة قرارات قبل بدء تطبيق الدعم الرئاسي

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ماذا نريد من الرئيس...؟!

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار فى الرقائق الإلكترونية «المشروع الذى سيحكم العالم»

محمد رفعت

48 ساعة خالدة فى حياة المصريين

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وحملة اعتقالات موسعة بالضفة

«الخارجية الفلسطينية» تدين جرائم الاحتلال فجر اليوم شمال القدس المحتلة

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس