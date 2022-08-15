المؤبد لجزار يتاجر فى المواد المخدرة بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، جزارا بالسجن المؤبد في اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م م"، جزار، 48 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز بقصد الاتجار مائتين وواحدا وثلاثين لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وسلاحا ناريا "طبنجة ماركة حلوان"، وعدد أربع طلقات من ذات العيار، ومبلغا ماليا قدره ألف ومائة وخمسون جنيها وهاتفا محمولا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط جزار مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين" وسلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والميزان الحساس لمساعدته في بيع التجزئة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.