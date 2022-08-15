إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق الواحات الصحراوى

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي، ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق الواحات الصحراوي، اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة اصطدام سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات؛ للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.