الإثنين 15 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق الواحات الصحراوى

حادث
حادث
ads

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفي، ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق الواحات الصحراوي، اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة اصطدام سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث، ويجري رجال المباحث التحريات؛ للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها.

حادث تصادم تصادم سيارتين طريق الواحات الصحراوي النجدة طريق الواحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

معالى الوزير.. الماضى.. والحاضر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

«حجازى» يكشف حقيقة دخول راسبى الثانوية العامة امتحانات الدورالثانى بالدرجة كاملة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

لا الناهية منذ متى أصبحت نافية

جمال رشدي

الاستثمار في الرقائق الالكترونية (المشروع الذي سيحكم العالم)

محمد رفعت

48 ساعة خالدة في حياة المصريين !

بسنت حسن

المجتمع الذكوري والعقل الجمعي

محمود خليل

مصر تفتح الباب لـ«آل البيت»

محمد العسيري

ومنين بيجى الرضا؟

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

صور

ربيعة يصعد بالأهلي لـ«ربع نهائي» الكأس

امسحوا دموعكم: الأقباط يشيعون جثامين «أبو سيفين»

أجراس الأحد تودع شهداء «أبو سيفين»

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد وإصابة 6 عسكريين في ضربات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس

سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى ريف دمشق وطرطوس

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية