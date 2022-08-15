مصرع طفل غرقًا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في الشرقية

لقى طفل بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في دائرة المركز، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول "عصام. أ. س. أ" 10 سنوات، مقيم حانوت دائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي من قبل مفتش الصحة، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الغرق.

وتبين أثناء قيام الطفل بالاستحمام في مياه بحر مويس، غرق لعدم إجادته السباحة.

كما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بكفر صقر، صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.