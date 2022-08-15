الإثنين 15 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن المشدد والغرامة لعامل وسائق بتهمة الاتجار فى الحشيش بالإسكندرية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، عاملا وسائقا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية مائة ألف جنيه، بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة.

البداية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهمين في القضية المقيدة برقم 545 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات عن قيام كل من عامل وسائق بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما وبحوزة المتهم الأول عدد 4 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة.

محكمة جنايات الإسكندرية المستشار محمد السيد محجوب عامل سائق المواد المخدرة

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