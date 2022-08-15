حبس الزوج المتهم بسكب «مية نار» على زوجته فى الشرقية 4 أيام

أمرت نيابة أبوكبير العامة، بحبس الزوج المتهم بإصابة زوجته بحروق متعددة بالوجه والبطن، إثر إلقاء مادة كيميائية عليها "ميه نار" بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا للحروق، بوصول ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة أبوكبير، مصابة بحروق بالوجه والبطن، إثر سكب مادة كيماوية "ميه نار" عليها.

كشفت التحريات الأولية عن قيام الزوج، عامل بمحل كشرى مقيم دائرة مركز أبوكبير، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، تم القبض على الزوج لمناقشته والوقوف على أسباب ارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.