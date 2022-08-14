6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بشبين القناطر

أصدرت محكمة جنايات القليوبية حكمًا يقضي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لفكهانى لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين"، وحيازة سلاح نارى، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشار أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبدالغنى العنتبلى، ووكيل النيابة محمد حسنى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9914 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة شبين القناطر، والمقيدة برقم 1284 لسنة 2022 كلى شمال بنها أن المتهم "سيد ف م"، 31 سنة، فكهانى، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الهيروين"، بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحاز سلاحًا ناريًا غير مشتحن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، وذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح النارى دون أن يكون مرخصًا له بحيازته.

وتابع أمر الإحالة أن تقرير المعمل الكيماوى ثبت أن المضبوطات: عبارة عن 56 سلوفانية شفافة بداخل كل لفة متحجرة ومسحوق بيج اللون ثبت أنه جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 205.12 جم، وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن "فرد" بماسورة واحدة مششخنة عيار 12 كامل وسليم وصالح للاستخدام وطلقة واحدة صالحة للاستخدام على السلاح الوارد لاتفاقهما فى العيار.