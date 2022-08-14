السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، حكمًا يقضي بالسجن 15عاما لكل من "ه.م.ع" و" إ.ال.أ"، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، لاتهامهم فى الإتجار فى المواد المخدرة.

تعود القضية المقيدة، برقم 1429 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من " ه.م.ع" عاطل وح" إ.ال.ا" عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على عدد 18 طربة حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.