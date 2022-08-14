الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

أول باخرة حبوب تابعة للأمم المتحدة تستعد لمغادرة أوكرانيا

حبوب
حبوب
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أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، اليوم الأحد، عن استعداد أول سفينة مستأجرة من الأمم المتحدة ومحمّلة بـ23 ألف طن من الحبوب، لمغادرة البلاد.

وقال الوزير في ميناء بيفدني في مدينة يوجني خلال عمليات تحميل السفينة "أم في برايف كومندير"، إن الباخرة ستتجه نحو إفريقيا وستكون أثيوبيا آخر بلد يتم تسليمه الشحنات.

وتابع:"آمل أن تصل بواخر أخرى مستأجرة في إطار برنامج الأغذية العالمي الى موانئنا، وآمل أن تكون هناك قريبا باخرتان أو ثلاث إضافية".

وأضاف لاحقا عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، أن عملية الشحن انتهت وأن السفينة مستعدة للمغادرة دون تحديد تاريخ لذلك.

ورست الباخرة الجمعة في الميناء القريب من أوديسا، وقالت وزارة البنى التحتية إنها ستتجه إلى جيبوتي ومنها سيتم نقل شحنات إلى أثيوبيا.

وهي الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية التي تغادر أوكرانيا منذ توقيع كييف اتفاقا في يوليو مع روسيا بوساطة تركية وبإشراف الأمم المتحدة، ينص على تصدير حبوب أوكرانيا التي توقفت بسبب الحرب بين البلدين.

وقالت المديرة المساعدة للعمليات في برنامج الأغدية العالمي ماريان وورد: "خططنا بالفعل لمغادرة بواخر أخرى موانئ أوكرانيا لمساعدة سكان العالم بأسره، هي (الباخرة) الأولى من مجموع بواخر إنسانية ستغادر الموانئ".

الامم المتحدة الحبوب أوديسا أوكرانيا روسيا تصدير حبوب أوكرانيا

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