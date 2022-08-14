الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

منوعات

"الأهرام للدواجن" تشارك بمعرض ومؤتمر الأهرام الزراعي خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس

جريدة الدستور
ads

تشارك شركة الأهرام للدواجن-إحدى شركات مجموعة كايرو ثري أيه- في الدورة الثانية من معرض ومؤتمر الأهرام الزراعي "جرويكس"، والذي يعقد في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، برعاية ومشاركة كبرى الشركات العاملة بالقطاع الزراعي وشركات الاستثمار الزراعي والبنوك والتكنولوجيا الزراعية والرقمنة والأسمدة والمبيدات والتقاوي وشركات الدواجن والأعلاف ومعدات الاستزراع السمكي.
وتقدم شركة الأهرام للدواجن، بمعرض الأهرام الزراعي، باقة متنوعة من أحدث منتجات الشركة على مستوى القطاعين التجاري والصناعي منها أعلاف دواجن، أعلاف ماشية، كتاكيت تسمين وأمهات، دجاج تسمين، والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهم في تطوير صناعة الإنتاج الداجني في مصر، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الدواجن الحية ومصنعات الدواجن والأعلاف.
وحرصت شركة الأهرام للدواجن، على المشاركة بمعرض ومؤتمر الأهرام الزراعي، بصفتها إحدى كبرى شركات الإنتاج الداجني في مصر، ونظرًا لما يقدمه المعرض من خدمات متكاملة للزوار تتيح للأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي فرص لتبادل الخبرات والصفقات التجارية واستكشاف أحدث المستجدات في القطاع الزراعي والداجني والسمكي مما يخلق فرصًا حقيقية لتبادل المنافع التجارية بين الشركات العارضة والشركات الدولية التي سوف تحضر خصيصاً لزيارة المعرض بالإضافة لخدمات مباشرة وبأسعار خاصة يقدمها المعرض للزوار من المزارعين وغيرهم.

 نبذة عن مجموعة كايرو ثري ايه:
تعد مجموعة كايرو ثري أيه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن وشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة في كف التغيير الوزاري

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية 2022 ببعض المحافظات

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

الرئيس السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

نشوب حريق فى كنيسة أبوسيفين بإمبابة

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حادث كنيسة المنيرة

محمد عبدالعزيز

حدث يستحق الاحتفاء ويبقى أثره بلا انتهاء

جمال-أسعد

العقل والثوابت الدينية

لواء.حمدى البطران

موقف الظواهري من عمليات العنف في مصر

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمي للشباب

أحمد الصغير

فى حضرة المحور الاقتصادى!

د.أحمد الخميسى

رباط عنق بين القاهرة ومدريد

د. منى حلمى

عندما تختفى المحاكمات الأخلاقية لأجساد النساء

صور

حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية

إصابة 7 إسرائيليين فى إطلاق نارعلى حافلة إسرائيلية بالقدس

66 ساعة من المواجهة.. قراءة فى نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة