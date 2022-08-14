حبس راكب حاول تهريب ترامادول بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس راكب مصري حاول تهريب عقار الترامادول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبيَّن أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الجوية القادمة من إحدى الدول استوقف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 4 شرائط لعقار الترامادول 50 ملجم بهم 80 قرصًا وشريط لنفس العقار به 10 أقراص 225 ملجم وجزء من شريط به 7 كبسولات لنفس العقار المخدر، كما تم ضبط قطعة من مخدر الحشيش أخفاها الراكب أسفل جلباب خاص به داخل الحقائب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.