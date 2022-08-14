الأحد 14 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس راكب حاول تهريب ترامادول بمطار القاهرة

ترامادول
ترامادول
ads

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس راكب مصري حاول تهريب عقار الترامادول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبيَّن أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الجوية القادمة من إحدى الدول استوقف مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 4 شرائط لعقار الترامادول 50 ملجم بهم 80 قرصًا وشريط لنفس العقار به 10 أقراص 225 ملجم وجزء من شريط به 7 كبسولات لنفس العقار المخدر، كما تم ضبط قطعة من مخدر الحشيش أخفاها الراكب أسفل جلباب خاص به داخل الحقائب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة النزهة الجزئية الترامادول راكب مصرى تهريب تحريات المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة في كف التغيير الوزاري

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بالتعامل الفورى مع حادث كنيسة المنيرة بالجيزة

الرئيس السيسي: أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة

نشوب حريق فى كنيسة أبوسيفين بإمبابة

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الدور الثاني

بورصة الدواجن الرئيسية.. ننشر أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-8-2022

بالأسماء.. ملامح حركة المحافظين المرتقب إعلانها خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى حضرة المحور الاقتصادى!

د.أحمد الخميسى

رباط عنق بين القاهرة ومدريد

د. منى حلمى

عندما تختفى المحاكمات الأخلاقية لأجساد النساء

ماجد حبته

التعديل الوزاري

علي سعدة

ذكريات للنسيان

حسين دعسة

محاولة اغتيال سلمان رشدي في نيويورك.. المسرح الدامي!

صفاء النجار

كتابة الذات والتخييل فى رواية «اتبع قلبك»

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وبناء الدولة الديمقراطية

صور

عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية

الشوط الأول من مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

انضم لتحالف جانتس.. رئيس الأركان الإسرائيلى السابق يدخل الحياة السياسية

إصابة 7 إسرائيليين فى إطلاق نارعلى حافلة إسرائيلية بالقدس

66 ساعة من المواجهة.. قراءة فى نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة