طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف

في الأيام القليلة الماضية تقدم ألاف الطلبة والطالبات للالتحاق بكلية الشرطة 2022 وفي هذا الإطار يتصدر البحث عن طرق الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف محركات البحث العالمية، و في وقت سابق أعلنت أكاديمة الشرطة إمكانية الإستعلام عن النتيجة عبر موقع أكاديمية الشرطة الرسمي حيث تعلن الكلية النتيجة وموعد التوجه للكلية، وذلك لأكثر من 80 ألف متقدم في كلية الشرطة هذا العام.

موعد نتيجة كلية الشرطة 2022-2023

ويكثف البحث من قبل المتقدمين عن موعد ظهور نتيجة الشرطة، وحسبما أعلنت مصادر في أكاديمية الشرطة، فإن موعد نتيجة كلية الشرطة دفعة 2022-2023 سيكون خلال نهاية شهر أغسطس أو مطلع سبتمبر 2022، حيث تم فرز أوراق وملفات أكثر من 65 ألف طالب تقدموا بأوراقهم هذا العام للقبول في كلية الشرطة، حيث تم عمل الاختبارات البدنية والصحية وكشف الهيئة لهم في أكاديمية الشرطة.

على أن يتم إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة دفعة عام 2022/2023، على موقع الأكاديمية الإلكتروني الرسمي، وقبول دفعة جديدة من العيون الساهرة على الوطن ، وكان وزير الداخلية قد سبق وأعلن تفاصيل قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة عام 2022-2023، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، وذلك بنسبة بحد أدنى مجموع 65% لهذا العام 2022 أو العام السابق 2021.

وفيما قد أكدت أشارت أكاديمية الشرطة أن الاختبارات تمت دون وساطة أو توصية، وأن هناك تحريات دقيقة أجريت على الطلاب المتقدمين وأسرهم حتى الدرجة الرابعة، للتأكد من عدم تورطهم في أنشطة أضرت بالأمن العام والقومى للبلاد، سواء من الناحية الجنائية أو السياسية.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف 2022-2023

وأوضحت أكاديمية الشرطة أنه يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة بالرقم القومي ورقم الملف دفعة 2022-2023 ، ومعرفة النتيجة عبر البحث بالرقم القومي ورقم الملف، لينك أكاديمية الشرطة

أعلنت الأكاديمية أنه تم الانتهاء بالفعل من فرز أوراق المتقدمين وإعداد قوائم المقبولين بعد اجتيازهم كل الاختبارات اللازمة وصولاً لاختبار كشف الهيئة، حيث تمت مراعاة انتقاء أفضل العناصر لخدمة الوطن بكل شفافية ودقة.

كذلك أنهت الأجهزة الأمنية تحرياتها عن المتقدمين واسرهم حتى الدرجة الرابعة وذلك قبل قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث يتم اختيار أفضل العناصر البشرية اللازمة للالتحاق بوزارة الداخلية.

موعد إعلان نتيجة دفعة الضباط المتخصصين وحملة الماجستير والدكتوراه في كلية الشرطة 2022- 2023

وعلى الجانب الآخر أوضحت أدارة أكاديمية الشرطة أنه سيتم الانتهاء من اختبارات قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين في كلية الشرطة هذا العام 2022-2023 ، وأيضا دفعة جديدة من حاملي درجة الماجستير والدكتوراه حيث سيتم تعيينهم على رتبة رائد ، وذلك بعدما تم الإعلان عن قبول عدد من خريجي الجامعات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في كلية الشرطة حسب تعديل القانون المقدم من الحكومة حول السماح لحملة الماجستير وحملة الدكتوراه للانضمام إلى كلية الشرطة في مصر كما أوضحنا معكم في موقع خمس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع حيث أوضحت مصادر أن الاستعدادات تتم حاليا بحيث يتم إعلان نتيجة الضباط المتخصصين في كلية الشرطة 2022 وحملة الماجستير والدكتوراه خلال شهر ديسمبر 2022 أو بداية العام الجديد ونتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله.