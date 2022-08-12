الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل طعن الكاتب سلمان رشدى فى نيويورك

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل إيران قبل عقود تعرض للطعن اليوم الجمعة، قبل محاضرة مقررة في ولاية نيويورك.

وذكرت الشرطة، في بيان صحفي، نقلته وسائل إعلام أمريكية، أنه في حوالي الساعة 11 صباحًا، اقتحم رجل مشتبه به المنصة في مؤسسة شوتاكوا وهاجم سلمان رشدي وأحد المحاورين، وتم نقل "رشدي" إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وقالت شرطة نيويورك، إن “رشدي أصيب على ما يبدو بطعنة في رقبته وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى بالمنطقة، فيما لم تكشف مزيدا من التفاصيل حول حالته الصحية”.

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن المكلف بإدارة المداخلة تعرض لإصابة طفيفة في الرأس، كما قامت عناصر الأمن المكلفة بالحدث باحتجاز المشتبه به على الفور. ولم يتم الإفراج عن اسمه.

وفي وقت سابق، قال شاهد لرويترز إن الكاتب سلمان رشدي، الذي أفتت إيران بقتله عام 1989 بسبب كتاباته، تعرض لهجوم على المسرح خلال إحدى المناسبات في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضاف الشاهد أن رجلا صعد إلى خشبة المسرح في مؤسسة تشوتاكوا وهاجم رشدي في أثناء تقديمه، وقال إنه تم ضبط المهاجم بعد ذلك. ولم تتضح بعد حالة رشدي.

وقال متحدث باسم مؤسسة تشوتاكوا عندما اتصلت به رويترز "نتعامل مع حالة طارئة. لا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

وكان الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني قد أصدر فتوى بشأن رشدي في 14 فبراير شباط 1989 دعا فيها المسلمين إلى قتله بسبب ما اعتبره تجديفا على الإسلام في روايته الرابعة "آيات شيطانية".

وتراجعت إيران فيما بعد عن هذه الفتوى وعاش رشدي بشكل علني نسبيا في السنوات الأخيرة.