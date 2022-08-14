المؤبد لعامل شرع فى قتل مواطن بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بالشروع فى قتل "ع. م" بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بإصابة المجنى عليه بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح نارى مما أدى لإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.