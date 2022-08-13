السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بعد غلق المزلقان.. مصرع عامل سكة حديد صدمته «تريلا» فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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لقي عامل مزلقان قرية السعدية التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة نقل ثقيل "تريلا" حاول قائدها العبور من المزلقان وقت إغلاقه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد السيارة المتسببة في الحادث، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول السيد أحمد الصاحي، 52 سنة، مُقيم بدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة.

- نتائج التحريات الأولية

كشفت التحريات الأولية عن أن المتوفى مكلف بالعمل على  مزلقان السعدية، الواقع في المنطقة ما بين مركز أبو حماد ومحجر المدينة، وأنه قد صدمته سيارة نقل ثقيل حاولت عبور المزلقان أثناء غلقه، وحين حاول المتوفى منع قائدها من العبور صدمته السيارة وأودت بحياته.

تم ضبط سائق السيارة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن جثة المتوفى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، فيما شيع أهالي كفر أبو جبل، مسقط رأس المتوفى، جنازته في ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت.

عامل تريلا الأجهزة الأمنية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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