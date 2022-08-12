الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحفظ على 20 طن دواجن فاسدة في ثلاجة بالجيزة

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بالتحفظ على 20 طنا دواجن مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك داخل ثلاجة بالجيزة، وكلفت مفتش الصحة بإعداد تقرير فنى عنها لبيان صلاحيتها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء مالك الثلاجة للاستماع إلى أقواله.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة بحيازة كميات من السلع الغذائية "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتشكل خطراً على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

بعد  تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (19,740 طن "دواجن كاملة، مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام.

 واعترف مدير الثلاجة بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباحا غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

20 طنا دواجن النيابة العامة مفتش الصحة أجهزة وزارة الداخلية دواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليست المستأجرة كالثكلى!

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