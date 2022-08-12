تحذير لمصابي الإكزيما من زيادة مخاطر الإصابة بأمراض فيروسية كبيرة

تم تحذير ملايين الأشخاص المصابين بالإكزيما من أنهم معرضون لخطر الإصابة بفيروس يسبب قلقًا عالميًا.

وفقًا للجمعيات الخيرية، يعاني واحد من كل 10 بالغين في المملكة المتحدة من الإكزيما، وواحد من كل 5 أطفال، ويقدر أن 31.6 مليون شخص آخر في الولايات المتحدة مصابون بالأكزيما أيضًا.

وفقًا لموقع the sun حذر رؤساء الصحة في الولايات المتحدة الأشخاص المصابين بشرط أنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بجدرى القرود، وكذلك الأطفال دون سن الثامنة.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "أي شخص يعاني من أمراض مناعية أو أمراض جلدية معينة، مثل الإكزيما، معرض لخطر الإصابة بمرض جدري القردة الوخيم".

وحذرت بشكل خاص من الأطفال الصغار المصابين بالأكزيما، وكذلك المراهقين والأطفال المصابين بحب الشباب الشديد أو الصدفية .

بلغت حالات الإصابة بجدرى القرود 10392 حالة فى الولايات المتحدة ، وأعلن بايدن حالة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس.

هل ينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الملابس أو البقالة؟

قال الدكتور بيتر ليو، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة والأستاذ المساعد الإكلينيكي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرج، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية يميلون إلى ضعف حاجز الجلد، هذا يمكن أن يسهل دخول البكتيريا أو الفيروسات.

قال الدكتور ليو لصحيفة The Healthy: "قد تتصرف عدوى جدري القردة لدى الأشخاص المصابين بالأكزيما بشكل مشابه للإكزيما العقبولية أو لقاح الأكزيما، وكلاهما يشكل مخاطر صحية خطيرة ويتطلب علاجًا فوريًا وربما دخول المستشفى".

"ولكن إذا كنت جزءًا من مجموعة عالية الخطورة ولديك تاريخ من الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي ، أو الأشخاص المصابون بالإكزيما في أسرتك، فمن المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار جدرى القرود."

كانت نصيحته هي اتخاذ احتياطات إضافية إذا كنت بالقرب من شخص مصاب بجدرى القرود، بما في ذلك تجنب لمس أي أشياء لديه.

قال الدكتور ليو إن الأشخاص المصابين بالأكزيما يجب أن يكونوا على دراية بكيفية اختلاف الطفح الجلدي لديهم عن جدرى القرود، حتى يكونوا على دراية إذا أصيبوا بالعدوى، وتسبب الإكزيما طفح جلدي أحمر جاف ومثير للحكة . مع الخدش ، قد تظهر الجروح التي تنزف ثم تتقشر.

فحص اللقاح

الأشخاص المصابون بالإكزيما أو الذين أصيبوا بها سابقًا هم من بين أولئك الذين لا ينبغي أن يحصلوا على لقاح جدري القرود، وكذلك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الحوامل، يحتوي لقاح الجدري على فيروس لقاح حي، وليس على فيروس ميت أو ضعيف مثل العديد من اللقاحات الأخرى.

لقاح الإكزيما (EV) هو أحد المضاعفات التي تحدث أحيانًا نتيجة لقاح الجدري ، مما يؤدي إلى طفح جلدي مؤلم وحمى.

يمكن أيضًا إخبار الأشخاص المصابين بالإكزيما بتجنب ملامسة الجلد للجلد لمدة 30 يومًا تقريبًا مع أي شخص يحصل على اللقاح.