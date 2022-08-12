أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 12-8-2022

استقر سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-8-2022، مع استمرار حالة الركود التي تسيطر على مواد البناء محليًا وعالميًا، ولكن شركتا حديد بشاي وحديد الجرحي كسرت حالة الاستقرار التي تسيطر على السوق المصري في كافة أسعار مواد البناء وقاموا برفع سعر طن الحديد.

وتعرض «الدستور»، في التقرير التالي، سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 12-8-2022، وتفاصيل أسعار مواد البناء.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

تراوح سعر طن الحديد عند البيع من أرض المصنع بين 17.300 جنيه، و 17.900 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم عند البيع للمستهلك بين 17000 إلى 18.200 ألف جنيه.

ارتفع سعر طن الحديد من مصنع الجارحي 17550 جنيهًا.

هبط سعر طن الحديد من مصنع المراكبي لـ 17550 جنيهًا، وكان يسجل نحو 18050 جنيهًا خلال يونيو.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد الجيوشى بلغ 17900 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد الخارجى 17850 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد السويس 18070 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن حديد بشاى 18075 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن حديد العشرى 18000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

سعر أسمنت المسلح 1330 جنيهًا.

سعر أسمنت النصر 1320 جنيهًا.

سعر أسمنت الممتاز 1410 جنيهات.

سعر أسمنت الصعيد 750 جنيهًا.

سعر أسمنت وادي النيل (المصري) 1320 جنيهًا.

بلغ سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 2500 جنيه للطن.

وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر" 2450 جنيهًا للطن.

ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال" عند 2380 جنيهًا للطن.

بلغ سعر أسمنت الواحة واسمنت السويدي التشطيبات 980 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت «إيه وان» 900 جنيه للطن.

واستقر سعر أسمنت النخيل عند 850 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت قاهر البحار المقاوم للملوحة 1000 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت السويدي المقاوم 1020جنيهًا للطن.

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