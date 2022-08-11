سعر اليورو اليوم الخميس 11-8-2022 مقابل الجنيه المصرى

تراجع طفيف سيطر على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، فبلغ سعر اليورو على شاشات البنك المركزى المصرى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.

وتباين سعر اليورو تباين طفيف في البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو البنوك الأجنبية، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري .

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو على شاشات البنك المركزى المصرى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.48 جنيه للشراء،19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر 19.49 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية وفق أسعار العملات اليوم في البنوك 19.40 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة وفق أسعار العملات اليوم في البنوك 19.46 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى وفق أسعار العملات اليوم في البنوك، 19.10جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى وفق أسعار العملات اليوم في البنوك،19.54 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي سجل 19.53 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم في البنوك.

سعر اليورو اليوم أمام العملات الأجنبية

جاء سعر اليورو اليوم مقابل الدولار وفق أسعار العملات اليوم في البنوك 1.0196 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني 0.8437 جنيه استرليني.

سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي 3.7442 درهم إماراتي.

سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم 3.8311 ريال سعودي.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني 581.0128 جنيه سوداني.