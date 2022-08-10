الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل في الجمالية

جثة طفل
جثة طفل
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لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء صعوده سلمًا حديديًا لإحضار طلب لأحد الزبائن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحل تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت استدعاء أسرة الطفل المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الجمالية بلاغًَا من أحد المستشفيات يفيد بوصول صبي جثة هامدة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، وبالانتقال تبيَّن العثور على جثة طفل يُدعى «علي. م. ش»، 15 سنة، عامل بمحل تجاري.

وبالفحص، تبيَّن خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات عن أنه أثناء تواجد الطفل داخل المحل عمله، صعد على سلم حديدي لإحضار طلب لأحد زبائن المحل وصعقته الكهرباء وسقط على الأرض جثة هامدة، وتابعت التحريات بأن المتواجدين بالمحل حملوه ونقلوه إلى المستشفى في محاولة لإسعافة لكنه كان قد فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

طفل مصرع صعقا بالكهرباء مشرحة زينهم الجمالية

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