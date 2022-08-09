الثلاثاء 09 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعامل يروج الحشيش والهيروين بشبرا الخيمة

الحشيش
الحشيش
ads

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لعامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبدالواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5592 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 928 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م. ع. م"، 28 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الهيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الحشيش والهيروين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الترمادول"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص سلاح أبيض "كتر"، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

الهيروين الحشيش الاتجار في المواد المخدرة شبرا الخيمة القليوبية الترامادول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

تطورات جديدة فى قضية طالبة الـ12.4% بالثانوية العامة.. ووالدها: سنتظلم

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-8-2022

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

«القاهرة طوق النجاة».. كيف احتفل الفلسطينيون بجهود مصر فى التهدئة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

ماجد حبته

مصر تحارب البلاستيك

منى رجب

البنات قادمات

عبدالوهاب داود

انتهاك معايير المجتمع الأزرق

محمد رفعت

احتفالًا بذكرى حفر القناة

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

رئاسة فلسطين تُحمل الاحتلال مسئولية تصعيد الأوضاع

إصابة 30.. الاحتلال الإسرائيلى يغتال قياديا فى «شهداء الأقصى» واثنين آخرين

كل الأطراف بعد وقف إطلاق النار فى غزة: «شكرًا مصر»