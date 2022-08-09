السجن المشدد 6 سنوات لعامل يروج الحشيش والهيروين بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لعامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبدالواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5592 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 928 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م. ع. م"، 28 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا "الهيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الحشيش والهيروين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الترمادول"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص سلاح أبيض "كتر"، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.