الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

جثة
جثة
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أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله الي المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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