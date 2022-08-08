تشييع جثامين 9 ضحايا بحادث تصادم سيارتين بالمنيا

شيّع أهالي قرية أبوان، التابعة لمركز مطاي شمال المنيا، جثامين 9 ضحايا من أبناء القرية، بينهم 4 سيدات و5 ذكور، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل تقل عمال زراعة، بأخرى محملة بكابلات كهرباء، أعلى محور سمالوط شمال المنيا.

صلاة الجنازة

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحايا بالأرض الخلاء بجوار المدافن، ودفن الجثامين بمقابر أسر الضحايا، بجوار القرية، فيما تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي، حالة المصابين للاطمئنان عليهم.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ربع نقل تقل عمال زراعة، بأخرى نقل محملة بكابلات كهرباء، أعلى كوبري محور سمالوط، أمام مطلع قرية التوفيقية، نتيجة السرعة وعدم السير باتجاه حركة السيارات.

وانتقل فريق من البحث الجنائي، والمرور، وتبين أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمال زراعة من قرية أبوان بمركز مطاي، في طريقهم للعمل بحصاد الذرة الشامية، اصطدمت بأخرى نقل كانت تقل كابلات كهرباء، وتسبب الحادث في مصرع 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين.