الصين تكشف سبب اعتقادها أن الولايات المتحدة أرسلت بيلوسى إلى تايوان

وأشارت بكين إلى أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (ديمقراطية-كاليفورنيا) إلى تايوان ربما كانت جزءًا من حيلة من جانب واشنطن تهدف إلى خلق ذريعة لنشر المزيد من قواتها العسكرية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، في بيان أدلى به خلال زيارته لبنجلاديش ونُشر يوم الأحد، إن "هناك دلائل على أن الولايات المتحدة تحاول تكرار حيلها القديمة". وأوضح الدبلوماسي أن لواشنطن تاريخًا في "خلق مشكلة أولاً ، ثم استخدامها لتحقيق خططها الإستراتيجية الخاصة" في أماكن أخرى من العالم.

وفقًا للوزير ، يتعين على اللاعبين الإقليميين معارضة تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في محيط تايوان. ذكّرت بكين واشنطن بأن "تايوان ليست جزءًا من الولايات المتحدة ، ولكنها جزء من أراضي الصين" ، وأنه من خلال إعطاء الضوء الأخضر لزيارة بيلوسي ، تراجعت الولايات المتحدة عن التزامها المعلن سابقًا بوحدة أراضي الصين.

ومضى وانغ في وصف رد الصين القوي ، والذي تضمن ، من بين أمور أخرى ، العقوبات ، بأنه "مشروع ، ومعقول ، وقانون ، وضروري ، ومنفتح ، ومناسب". وأضاف أن الإجراءات المذكورة تهدف إلى "ردع محاولة الولايات المتحدة" استخدام تايوان للسيطرة على الصين ".

جادل كبير الدبلوماسيين الصينيين بأن زيارة بيلوسي تغاضت عن القوى الانفصالية التي تدعم استقلال تايوان. وقال إن بيلوسي ، بصفتها الشخصية الثالثة في الحكومة الأمريكية ، انضمت إلى الانفصاليين وقاتلت ضد الشعب الصيني.

أطلق يي على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى "القاعدة الذهبية" للعلاقات بين الدول. "اليوم ، عندما ينتشر التنمر من جانب واحد من وقت لآخر ، يجب على المجتمع الدولي تكوين إجماع أوضح حول هذا الأمر ، وإبداء صوت أقوى ، وحماية القواعد الأساسية للقانون الدولي بشكل مشترك ، والعمل المشترك على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع البلدان النامية . "

أصدرت بنجلاديش بيانًا جددت فيه دعمها لسياسة بكين "صين واحدة" . تعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي مقاطعة انفصالية وجزءًا من الأراضي الصينية ذات السيادة. لطالما كانت السياسة الرسمية للولايات المتحدة هي الاعتراف ، دون المصادقة على مطالبة الصين بالسيادة على تايوان.

وجهت بكين تهديدات متكررة قبل زيارة بيلوسي إلى تايبيه ، قائلة إن رحلتها ستقوض سيادة الصين وتضر بالعلاقات الأمريكية الصينية. في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قليلة من سفر بيلوسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ ، "أولئك الذين يلعبون بالنار سوف يموتون بسببها".

بعد تجاهل تلك التحذيرات وواصلت بيلوسي زيارتها لتايوان ، قطعت الصين العلاقات العسكرية والمناخية مع واشنطن.