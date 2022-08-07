الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

استمرار حبس عصابة سرقة مكتب سكك حديد الخليفة 15 يومًا

حبس
حبس
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أمر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة باستمرار حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة أحد المكاتب داخل إحدى محطات السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الخليفة وسرقة بعض المهمات الخاصة بالسكة الحديد.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام مجهولين بكسر باب أحد المكاتب داخل إحدى محطات السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الخليفة وسرقة بعض المهمات الخاصة بالسكة الحديد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، تم ضبطه.

ارتكاب الواقعة استخدام التقنيات اجراء التحريات 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرار حبس السكة الحديد التقنيات الحديثة

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