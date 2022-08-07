الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب إثر حادث سير بأكتوبر

جثة
جثة
ads

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة شاب لقى مصرعه اثر حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث سير ووجود متوفي بمدخل مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بأحد الأشخاص مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

6 أكتوبر اصطدام سيارة الإجراءات القانونية التحريات التصريح بدفن جثة السيارة المتسببة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر.. الفاو.. ونوفّى

محمد العسيري

أنا والثانوية العامة وسميرة سعيد

محمود خليل

سيف النقمة يطارد أولاد النبى وصحابته

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: نتطلع لنجاح الجهد المصرى بقيادة السيسى فى وقف العدوان الإسرائيلى

رئيس وزراء إسرائيل يزور غلاف غزة خلال العملية العسكرية (صور)

مصادر: موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على شروط التهدئة فى غزة