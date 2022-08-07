التصريح بدفن جثة شاب إثر حادث سير بأكتوبر

الأحد 07/أغسطس/2022 - 07:25 م 8/7/2022 7:25:31 PM

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة شاب لقى مصرعه اثر حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث سير ووجود متوفي بمدخل مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بأحد الأشخاص مما تسبب في مصرعه جرى نقل الجثة إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.