الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

تنسيق المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي والكليات المتاحة

تنسيق
تنسيق
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي، بعد يوم واحد من اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تم اتاحتها على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ظهر أمس السبت 6 أغسطس، وتمت طباعتها وتوزيعها على مدارس الثانوية العامة 2022 في كل محافظات مصر.

ومع زيادة البحث عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي والكليات المتاحة حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي والكليات المتاحة.

تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي، وقررت فتح باب تسجيل الرغبات من يوم الخميس  11 أغسطس، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، وجاء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي.

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

txt

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

رابط موقع التنسيق الالكتروني 

وفرت وزارة التعليم العالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يبدأ عمله مع تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 الدخول عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، وقم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

ويتم فتح معامل التنسيق الالكتروني  لطلاب الثانوية العامة 2022، اعتباراً من الساعة 9 صباحًا وحتى 3عصرًا يوميًا خلال أيام تنسيق المرحلة الأولى، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساءً في أخر يوم للمرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

 

موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

ضوابط تنسيق الثانوية العامة 2022 قبل فتح المرحلة الأولى

 

الثانوية العامة 2022 تنسيق المرحلة الأولى تنسيق المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي رابط موقع التنسيق الالكتروني وزارة التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

استخرج نتيجتك.. الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نحن.. وهم

لواء.حمدى البطران

أيمن الظواهرى «1»

لواء. محسن الفحام

اليوم العالمى للصداقة

محمد المعموري

طبول الحرب.. وحكمة القادة

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل يزور غلاف غزة خلال العملية العسكرية (صور)

مصادر: موافقة إسرائيل والفصائل الفلسطينية على شروط التهدئة فى غزة

«إكسترا نيوز»: اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة