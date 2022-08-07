تنسيق المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي والكليات المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي، بعد يوم واحد من اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي تم اتاحتها على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ظهر أمس السبت 6 أغسطس، وتمت طباعتها وتوزيعها على مدارس الثانوية العامة 2022 في كل محافظات مصر.

ومع زيادة البحث عن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي والكليات المتاحة حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي والكليات المتاحة.

تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي، وقررت فتح باب تسجيل الرغبات من يوم الخميس 11 أغسطس، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس، وجاء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022 أدبي.

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

رابط موقع التنسيق الالكتروني

وفرت وزارة التعليم العالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يبدأ عمله مع تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 الدخول عبر رابط موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، وقم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

ويتم فتح معامل التنسيق الالكتروني لطلاب الثانوية العامة 2022، اعتباراً من الساعة 9 صباحًا وحتى 3عصرًا يوميًا خلال أيام تنسيق المرحلة الأولى، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساءً في أخر يوم للمرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.