ضوابط تنسيق الثانوية العامة 2022 قبل فتح المرحلة الأولى

بدأ الطلاب في الاستعلام عن تنسيق الثانوية العامة 2022 عقب استعلام طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة أو المواقع الالكترونية التي حصلت على حقوق نشر نتيجة ثانوية عامة 2022.

ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 قبل إعلان الحد الأدني لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الشعبة الأدبية والعلمية.

تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 مصر

لا يوجد تغيير فى قواعد القبول في تنسيق الجامعات وجميع القواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات نفس المعمول بها بالعام الماضى.

بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 نحصل عليها فى مكتب التنسيق ويتم عمل شرائح للمجموع.

يضع مكتب التنسيق الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لجميع الشعب العلمية والأدبية وفقا لمجموع الثانوية العامة 2022 والطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات.

يتم تحديد تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى عقب 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 .

تبدأ المرحلة الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي وتستغرق 5 أيام.

خلال الـ 5 أيام يستطيع الطالب تعديل رغبات تنسيق الكليات 2022.

يسجل طالب الصف الثالث الثانوي 75 رغبة وملزم بتسجيلها وكتابتها بموقع تنسيق الكليات 2022 .

يتم ترشيح طالب 3 ثانوي وفقًا لآخر تعديل للرغبات تم على موقع التنسيق وبعد التسجيل يتم حفظ الرغبات للطالب وبعدها تبدأ عملية ترشيح الطالب للكلية وفقا للمجموع الحاصل عليه.

طريقة حساب النسبة المئوية في مجموع نتيجة الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 410 درجة، مؤكدة أن المجموع الكلي للثانوية العامة لم يتغيير إطلاقا هذا العام.

يتم حساب النسبة المئوية كالتالي:

المجموع النهائي لطالب الثانوية العامة مقسوم على المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 2022 ، ثم ضرب الناتج في 100 وبذلك نحصل على النسبة المئوية

مثال

390 /410 =0.95121

0.95121 * 100 = 95% النسبة المئوية.