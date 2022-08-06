Nategtk.. رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة الثانوية العامة 2022 thanwya.emis رابط إعلان نتيجة اتمام دراسة الثانوية العامة 2022 ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عن طريق رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.emis

يمكن لطالب الصف الثالث الثانوي الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2022 مباشرة من خلال الرابط هنـــــــــــا ، ويضع رقم جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 وتظهر مباشرة نتيجة الثانوية العامة 2022.

وقد يجد طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 صعوبة في تحميل موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بوابة الثانوية العامة thanwya.emis للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022. لذلك يتيح موقع «الدستور» لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس مباشرة سريع التحميل.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر عبر الدستور

ويقدم الدستور رابط فعال الآن للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

ويجب استخدام انترنت ذات سرعة عالية حتى تستطيع تحميل لينك نتيجة الثانوية العامة بسهولة ويسر.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور من هنــــــــــــــــــــا .

طلاب يتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2022 عنهم

تُحجب نتيجة الثانوية العامة له هم المتورطين فى محاضر غش فى الثانوية العامة 2022 وتقوم الشئون القانونية بالتحقيق فيها حاليًا ومعرفة تورطهم من عدمه.

ووفقًا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلم والتعليم والتعليم الفنى فقد قال فى تصريحات تلفزيونية له أن عدد الطلاب الغشاشين لا يزيد عن 80 طالباً، وتم ضبتهم خلال دقائق، مؤكدًا أن هذا يمثل نسبة 1 فى الـ 100 ألف ومقارنة بالأعوام السابقة هذا إنجاز كبير.

كيفية حساب درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأن درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 1444 يتم تغيير معاييرها من عام إلى عام.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ“الدستور” إن موقف درجات الرأفة في نتيجة الصف الثالث الثانوي سيتم الإعلان عنه مع اعتماد نتيجة 3 ثانوي والتى سيعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي خلال الأيام المقبلة.

وكشفت آليات توزيع درجات الرأفة أنها تكون حسب نسبة النجاح و تكون قيمتها في حدود نسبة ٣ إلى ١٠% غالبا من الدرجات الكلية للمادة ويتم توزيعها حسب حاجة الطالب.

وأضاف المصدر: «مثلا فى طالب محتاج أو فاضله درجتين على النجاح فى مادة واحدة علشان يتحول من دور تانى لنجاح بيتم إضافة درجات الرأفة له.. ولو فى طالب يستحق درجتين أو ٣ درجات للدخول في امتحانات الدور الثاني بدل ما يعيد السنة كلها برضه بيتم إضافة درجات الرأفة له».