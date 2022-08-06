السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

نتيجتك| استعلم من هنا عن نتائج الثانوية العامة مصر 2022

جريدة الدستور
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يجد طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 في هذة الأثناء صعوبة في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لذلك يقدم موقع "الدستور" الإلكتروني رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر بالاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، حيث يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الدخول عليه للحصول على نتيجة ثانوية عامة 2022.

 

نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

 

ينقر طالب الصف الثالث الثانوي على لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 https://natega.dostor.org/

يدخل الطالب رقم جلوس الصف الثالث الثانوي 2022 

يضغط الطالب على عرض النتيجة.

ويظهر جدول يحتوي على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

 

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3 ثانوي.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور

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Nategtk .. ادخل رقم الجلوس واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2022

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022

نوضح توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2022

امتحان اللغة الإنجليزية: الدرجة النهاية 50 درجة، والصغرى 25 درجة، توزيع درجات الثانوية العامة 30 سؤالًا كل سؤال درجة واحدة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: درجة الامتحان النهاية 40 درجة، والصغرى 20 درجة، يتم توزيعها 26 سؤالًا لكل سؤال درجة، 7 أسئلة لكل سؤال درجتان، ومدة الإجابة ساعتان.

امتحان الجيولوجيا: الدرجة النهاية 30 درجة، والصغرى 30 درجة، يتم توزيعًا 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الكيمياء: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، وتوزيعها 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الأحياء: الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الفيزياء: الدرجة الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

التفاضل والتكامل: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على  20  سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الاستاتيكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الديناميكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان علم النفس: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

امتحان الجغرافيا: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان التاريخ: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة.

امتحان الفلسفة: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

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