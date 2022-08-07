الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مناظرة جثة عامل سقط عليه مكبس حديدى بالساحل: «عضلة القلب توقفت»

جثة
جثة
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تواصل نيابة الساحل، اليوم الأحد، التحقيق في مصرع عامل سقط عليه مكبس حديدي داخل مصنع.
وكشفت مناظرة النيابة للجثة عن أنها لذكر في العقد الخامس من العمر، وتوفي نتيجة إصابته بكسر في الرأس ونزيف داخلي وتوقف عضلة القلب والجهاز التنفسي، وكانت النيابة قد صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت مباحث قسم شرطة الساحل، قد تلقت بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة يفيد بسقوط مكبس حديدي على أحد العمال ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.م" 58 سنة، عامل، وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

مباحث قسم شرطة الساحل مصنع عامل مصرع نيابة الساحل وفاة

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